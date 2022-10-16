banner38

Kayserispor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları: Hakem kararları doğru mu?

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta, Kayserispor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Üç hakem de pozisyonlarda fikir birliğine vardı.

Spor 16.10.2022, 12:08 16.10.2022, 14:21
Kayserispor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları: Hakem kararları doğru mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, sarı-kırmızılılar maçın ardından hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

"Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı. Biz hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamaları, Galatasaraylıların sinirini bozmak için yapılıyor. Bunda kötü niyet arıyorum. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı maçları oynatmayan hakemler" ifadelerini kullandı.

Eski hakemler maçtaki tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

beIN Sports'ta yorumculuk yapan eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, Kayserispor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte üç ismin pozisyonlarla ilgili yorumları:

Galatasaray'ın ilk dakikada penaltı beklediği pozisyon:

Deniz Çoban: Net penaltı.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı.

Lale Orta: Net penaltı.

Gavranovic'in golünde faul var mı?

Deniz Çoban: Faul yok.

Bülent Yıldırım: Faul yok.

Lale Orta: Faul yok.

Barış Alper Yılmaz'ın iptal edilen golü:

Deniz Çoban: Doğru karar.

Bülent Yıldırım: Doğru karar.

Lale Orta: Doğru karar.

#Galatasaray #Deniz Çoban #Bülent Yıldırım
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23