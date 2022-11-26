Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, "Şenol Güneş’in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine "Onur Bulut, Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi... Burada olmasını isterim; ancak transfer şartlara bağlı bir durum" demişti.

Kaynak: TRT Spor