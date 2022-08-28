Kayserispor'dan 3 gollü galibiyet

7. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşu istediği gibi olmadı, top auta çıktı.

Aynı dakikada Bajic'in savunmanın arkasına doğru kafayla aşırttığı topa hareketlenen Serginho, kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldı. Serginho'nun şutunda, kalesini terk eden Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Carole, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlağı Onurcan kontrol etti.

22. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Onur Bulut, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Onur Bulut, şutuyla meşin yuvarlağı Onurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada sağ kanattaki Onur Bulut'un şık topuk pasında topla ceza sahasına giren Cardoso, meşin yuvarlağı İlhan Parlak'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top auta çıktı.

45+2. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Campanharo, Perez ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka, VAR incelemesinin ardından pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 45+4'üncü dakikada Thiam'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

55. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde boş pozisyonda yükselen Mane topu ıskaladı. Mane'yi geçen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

71. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan taç atışında Onur Bulut, topu savunmanın arkasına koşu yapan Gavranovic'e gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gavranovic'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'nin üzerinden filelerle buluştu: 2-0

87. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, topu hücum bölgesine taşıyan Mensah, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Topu kontrol eden Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı kaleci Onurcan'ın solundan ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor, 3-0 kazandı.