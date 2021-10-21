Kayserispor'da Bernard Mensah ve Uğur Demirok idmanlara başladı

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor' da Bernard Mensahve Uğur Demirok takıma katıldı. Sakatlığından ötürü Trabzonspor veAlanyaspor maçlarında forma giyemeyen Mensah ile corona virüsü karantinasında bulunan Uğur Demirok takıma katıldı.

Her iki futbolcuyu da Konyaspor deplasmanında kullanmak isteyen teknik direktör Hikmet Karaman "Uğur ve Mensah'ın aramıza katılması önemliydi. Bu oyuncular aramızda. İnşallah maçta da aramızda olacak" dedi.