Kayserispor, Altay'ı eli boş gönderdi: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor-Altay maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek'e bıraktı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım'ın çektiği şutta, top auta çıktı.

33. dakikada Yukatel Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek'le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC" yazılı pankart ile çıkarken, Yukatel Kayserispor sırtında "TURKOVAC" yazılı forma ile mücadele etti. Mücadeleyi, Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.

70. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mustafa Pektemek ceza sahasına girmeden sert bir şut çekti. Ceza alanında Gavranovic'in dokunamadığı meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Lis kurtardı.

Maç Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.