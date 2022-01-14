Kayserispor, Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Parmak, kiralık olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı.

Açıklamada "Hoş geldin Abdulkadir Parmak! Trabzonspor'dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.