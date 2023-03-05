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Kayseri'de kazanan Fenerbahçe oldu

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın galibi misafir takım oldu.

Spor 05.03.2023, 10:41
Kayseri'de kazanan Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top rakip defanstan döndü.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.

21. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi.

29. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.

33. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Kemen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

90+5 dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın düşündükleri gibi zorlu geçtiğini kaydetti.

Kayseri deplasmanında kazanmanın kolay olmadığını belirten Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray burada kaybetti. Buraya gelen pek çok takım puan kaybetti. Kadıköy'de onlara karşı oynadığımız maça kıyasla farklı bir müsabaka olacağını biliyorduk. Doksan dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Set hücumunda iyi olduğumuz anlar vardı. Bugünkü hedefimiz olan 3 puanı aldık. Belirtmiş olduğum gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Önde çabuk ve yaratıcı oyunları var. Takımım iyi bir performans sergiledi. Altay Bayındır maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Sadece son saniyede bir korner golü yedik ama o dakikaya kadar kurtarmış olduğu pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi."

"Bizim ilk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak"

Bir gazetecinin, "Fenerbahçe üç kulvarda ilerliyor. Gerçekçi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin gerçek hedefi nedir?. Transfer dönemi yarın bitecek. Son dakika bir sürpriz transferi olabilir mi? Eğer olmazsa, Fenerbahçe'nin kadrosu üç kulvarda da şampiyonluk için yeterli mi?" sorusu üzerine Jesus, şunları söyledi:

"Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Bizim asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız. Şu aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz."

"Takımımdan memnunum"

Jesus, transfere ilişkin, "Şu anda Avrupa'da transfer kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Takımlar oynattıkları oyuncuları ellerinden çıkartmazlar. Oynatmadıkları oyuncuların da performansını göremiyoruz. Dolayısıyla şu andaki durum pek kolay değil. Biz zaten transfer süreci boyunca takımımıza kalite katacak oyuncular aldık. Ben de takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Sevilla eşleşmesinde şanslarını değerlendiren Jesus, "Galatasaray'ın Sevilla'ya karşı oynadığı maçı izlemiştim. Maç içerisinde sıkıntı yaşadıkları anlar olmuştu. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim penaltılarda. Onlara karşı pek de iyi anılarım yok. Torino'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini (2014 yılında Benfica'nın başında) onlara karşı kaybetmiştim. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz. Öz güvenimiz var ve perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Yukatel Kayserispor cephesi

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Maçın koşu mesafebi, korner, şut gibi istatistiklerinde geri düşmediklerini aktaran Atan, "İlk yarısında çok üretken olup vuruş becerisini gösteremediğimiz, ikinci yarısında daha az üretken olduğumuz bir maç. Maalesef kaybettik. Oyuncularım ilk yarı gerçekten söylenen her şeyi yaptı. Rakip yarı alanda 13 top kazanıp, bunun devamında da geçiş oyunlarıyla pozisyona girdik. Aslında maç tam planladığımız, istediğimiz gibi gitti ama kaliteli vuruşlara teslim olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

"Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun atmış olduğu ikinci gol muhteşemdi. Tebrik ediyorum." diyen Atan, Fenerbahçe'nin 1-0'ın vermiş olduğu avantajla biraz daha güvenli durduğunu dile getirdi.

Güzel bir maçın geride kaldığını belirten Atan, "Fenerbahçe'ye her alanda cevap verdiğimiz bir maç oldu aslında. Galibiyetlerinden dolayı kutluyor, bundan sonraki lig serüveninde başarılar diliyorum. Buraya kadar gelip takımını coşkulu ve centilmence destekleyen Kayserispor taraftarına da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

#fenerbahçe
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