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Kayseri'de gol yok

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması başladığı skorla tamamlandı.

Spor 19.12.2021, 19:57
Kayseri'de gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

7. dakikada sol kanattan Kemen'in ortasında kafa topu mücadelesinde İlhan Parlak ile kaleci Günay Güvenç'i geçen topu iyi takip eden Onur Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Günay Güvenç'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung, müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Kemen'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

48. dakikada Furkan Soyalp'in savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Figueiredo'nun, ceza sahasına sol çaprazdan girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada sağ çaprazdan Emrah Başsan'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

60. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada Figueiredo'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Furkan Soyalp dönen topu tamamlamak istedi ama kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada sol taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Onur Bulut'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Günay Güvenç son anda çelmeyi başardı.

85. dakikada Onur Bulut'un ortasında ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Mendyl, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Net pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremedik"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, dengeli bir maç olduğunu, her iki takımın da bazen 3 puanı alacak pozisyonlar yakaladığını belirtti.

Net pozisyonlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip takımın net pozisyonunda top direkten dönünce o zaman takım uyandı. Uyandıktan sonrada net pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Böyle pozisyonları deplasmanda yakaladığınızda değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremediğiniz zaman bu sorunları yaşayabilirsiniz. Deplasmanda 1 puan aldık. 1 puan bizim için iyi. Ama oynadığımız futbol, istek, arzu beni memnun etti. Maça 7 eksikle geldik. Deplasmanda 3 puanı almak inşallah nasip olur. Eğer bu 7 eksikten birkaçı takımda olsaydı, deplasmanda 3 puan almış olurduk diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
#Kayserispor #Gaziantep FK #Süper Lig
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