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Kayseri'de 11'ler belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz kadro

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı maç yapmadan geçiren Galatasaray, 15 günlük aranın ardından Yukatel Kayserispor deplasmanıyla lige dönüyor.

Spor 15.10.2022, 18:50
Kayseri'de 11'ler belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz kadro

İşte ilk 11'ler:

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Cardoso, Gavranovic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi

#kasyerispor #Galatasaray #Süper Lig
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