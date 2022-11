Katar 2022 Dünya Kupası'nın maskotu: La'eeb

FIFA tarafından ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası için ilk resmi maskot, 1966'da oluşturuldu. İngiltere 1966 için belirlenen maskot, "World Cup Willie" adlı bir aslandı.

ABD 1994'ün maskotu, "Striker" adlı sevimli bir köpek oldu. Fransa 1998'in maskotu, "Footix" isimli, kırmızı ibikli bir horoz olarak hafızalarda yer etti. Almanya 2006'nın maskotu da "Goleo VI" adlı bir başka aslan oldu.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu alışkanlığın dışına çıkıldı. Maskot olarak hayvan figürü yerine Katar'ın geleneksel beyaz kıyafetinden yaratılan "La'eeb" isimli uçan bir karakter seçildi.

La'eeb ne anlama geliyor?

Katar 2022 maskotuna, "süper yetenekli oyuncu" anlamındaki Arapça bir kelime olan La'eeb ismi verildi.

FIFA'nın internet sitesinde maskotun tanıtımı şöyle yapıldı:

"Herkes, maceracı, eğlenceli ve meraklı La'eeb'in neye benzediğini yorumlamaya davetli. La'eeb, insanları 'şimdi her şeydir' sözüne inanmaya teşvik ediyor. La'eeb genç ruhuyla tanınacak, gittiği her yere neşe ve güven yayacak. La'eeb, turnuva maskotlarının yaşadığı paralel bir dünyadan geliyor. Fikirlerin ve yaratıcılığın, karakterlerin temelini oluşturan bir dünya. Turnuva boyunca La'eeb, genç futbolseverlere ilham verip tezahürat yaparak her yerde olacak."

Kaynak: En Son Haber