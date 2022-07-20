Kasımpaşa'dan iki transfer daha
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, TFF 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı renklerine bağladı.
Spor 20.07.2022, 00:45 20.07.2022, 00:52
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcu da sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni transferlerden 21 yaşındaki Erdem Çetinkaya santrfor, 19 yaşındaki Oğuzhan Efe Yılmaz ise orta sahada görev yapıyor.
Kaynak: AA
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