Kasımpaşa'ya Kamerunlu golcü
Kasımpaşa, 1992 doğumlu Kamerunlu forvet oyuncusu Stéphane Bahoken'i transfer etti. İmza töreninde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç da hazır bulundu.
Spor 15.07.2022, 20:47
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Stéphane Bahoken, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Transfer— Kasımpaşa (@kasimpasa) July 15, 2022
Yeni transferimiz Stéphane Bahoken, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/2qAnZm2EJ7
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