Kasımpaşa üstünlüğünü koruyamadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında oynanan 13. hafta maçının ilk yarısı, 0-0 berabere bitti

20. dakikada Mickael Tırpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu sağ çaprazda uygun durumda bulunan Beridze'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. MKE Ankaragücü ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Emin Engin'in vuruşunda top üst direkten döndü. Koita, kale sahasının sağ çaprazında kaleci Gökhan Akkan ile yükseldiği meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

66. dakikada Ahmet Emin Engin'in soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Celina'nın kafa vuruşunda, keleci Bahadır Han Güngördü son anda topu çıkartarak gole izin vermedi.

68. dakikada Sowe'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu.

85. dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan taç atışında Emre Kılınç, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Chatzigiovanis, arka direkte buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu arada MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Kasımpaşalı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maçı protokol tribününde ayakta takip eden Koca ve beraberindekiler, başken ekibinin attığı beraberlik golüne sevinirken, Kasımpaşa taraftarlarından tepki gördü. Koca ve beraberindekiler ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşanırken, araya giren güvenlik görevlileri gerginliğin büyümesini engelledi.