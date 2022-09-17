Kasımpaşa, Ümraniye deplasmanından 3 puanla döndü
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
13. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Orkun, yakın direk dibinde uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
35. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Orkun Özdemir'den sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, ortaya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
45+1. dakikada Avounou'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Umut Nayir'in sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
45+2. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
48. dakikada Avounou'nun pasıyla soldan atağa çıkarak ceza sahasına giren Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Umut Nayir'in altıpasta kafayla vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
55. dakikada soldan kullanılan kornerde Sadık Çiftpınar'ın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol tarafındaki Lenjani'de kaldı. Bu oyuncunun ortaladığı topa altıpas önünde Glumac kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul'un üst direğin altında son anda tokatladığı top direğe de çarparak kornere gitti.
69. dakikada ceza sahasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu önledi.
78. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Del Valle'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
80. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın uygun durumda bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Del Valle'den topu kapan Tirpan hızla takımını atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.
90+9. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Del Valle'nin soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Umut Nayir'in kafayla vurduğu topu kale önünde Mrsic ağlara gönderdi: 1-2.
Lacivert-beyazlı ekip, mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
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