Kasımpaşa turnayı gözünden vurdu: 9 maçta 9 gol

Ara transfer döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 22 yaşındaki santrfor, kısa sürede sergilediği performansla lacivert-beyazlı takıma önemli katkı sağladı.

Jackson Muleka, Kasımpaşa'da çıktığı 9 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Demokratik Kongolu santrfor, lacivert-beyazlı formayı giydiği 9 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Göztepe ile Adana Demirspor müsabakalarında 2'şer gol atan Muleka, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu 9 golün 3'ünü kafa vuruşuyla atan Jackson Muleka, 6'sını ise ayakla kaydetti.