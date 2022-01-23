Kasımpaşa seriye bağladı: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

12. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Ani gelişen atakta topu kendi yarı sahasında kontrol eden ve bir süre süren Abdulkadir Parmak, pasını Gavranovic'e verdi. İsviçreli oyuncu, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına yönelen Mustafa Pektemek'e aktardı. Mustafa'nın pasında tekrar topun sahibi olan Gavranovic'in ceza sahasına girmeden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

14. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kale alanına ortasında Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

36. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Sol kanattaki Evren Eren Elmalı'nın uzun pasında Uğur Demirok'un dokunamadığı topu önünde bulan Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra pasını Umut Bozok'a verdi. Umut, penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Emin Engin'in ceza yayı içinden yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti: 3-1

81. dakikada gelişen Kayserispor atağında Bertolacci'nin ceza yayı üzerinden çıkardığı şutta savunmadan seken top üst direkten döndü.

83. dakikada lacivert-beyazlı takımın Mortadha ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Doğucan Haspolat'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mortadha'nın sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR odasının uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Doğucan'ın Abdulkadir Parmak'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan ve çıkışını sürdüren Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkardı. Ligde 6 maç sonra mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 31 puanda kaldı.