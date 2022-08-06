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Kasımpaşa Recep Yemişçi transferini duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Ankaraspor forması giyen Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı

Spor 06.08.2022, 16:10 06.08.2022, 16:22
Kasımpaşa Recep Yemişçi transferini duyurdu

Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Recep Yemişçi'yi transfer etti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Recep Yemişci, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Altınordu altyapısından yetişen Recep Yemişçi, 2021'de Ankaraspor'a transfer olmuştu.

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