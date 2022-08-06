Kasımpaşa Recep Yemişçi transferini duyurdu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Ankaraspor forması giyen Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı
Spor 06.08.2022, 16:10 06.08.2022, 16:22
Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Recep Yemişçi'yi transfer etti.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Recep Yemişci, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Altınordu altyapısından yetişen Recep Yemişçi, 2021'de Ankaraspor'a transfer olmuştu.
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