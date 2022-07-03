Kasımpaşa Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, son olarak Basel'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Raoul Petretta'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Raoul Petretta, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

İtalyan oyuncu, Basel'de 150 maça çıkmıştı.

Kasımpaşa daha önce Ali Demirel, Selim Dilli ve Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: NTV Spor