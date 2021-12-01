Kasımpaşa maçında yok
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldız futbolcusu Pjanic'in sakatlığından ötürü Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Spor 01.12.2021, 18:53
Beşiktaş, takımın Boşnak oyuncusu Miralem Pjanic'in sabah gerçekleşen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissetdiğini ve MR görüntülemesinin ardından bu bölgede tendinit (iltihaplanma) saptandığını açıkladı. Tedavisine başlanan oyuncu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Boşnak yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçında takımındaki yerini alabilecek.
Kaynak: NTVSPOR
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