Kasımpaşa, Giresun'dan 3 puanla dönüyor: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

12. dakikada Ahmet Emin Engin'in sağ kanattan yaptığı ortada topa Hajradinovic kafa ile vurdu. Direkten dönen topu Ben Ouanes tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Travnik'in önünde kalan topu bu oyuncu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında ceza sahası içerisinde Diabate topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Diabate, dönen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

41. dakikada Aziz Eraltay'ın defansın arkasına attığı topla Balde buluştu. Mahmut Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

63. dakikada Balde ceza sahası içerisinde eliyle topa dokundu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışında topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

85. dakikada Champness'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir, kafa ile vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.