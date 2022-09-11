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Kasımpaşa-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Spor 11.09.2022, 19:09
Kasımpaşa-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

İlk 11'ler

Kasımpaşa XI: Ertuğrul |  Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes |  Tırpan, Eysseric, Hajradinovic | Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray XI: Muslera | Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt | Torreira, Oliveira, Mertens | Yunus, Kerem, Gomis

#Kasımpaşa #Galatasaray #Süper Lig
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