Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesi ile kapanacak.

Ev sahibi Kasımpaşa ligin ilk haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup olurken de lige kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Konuk ekip Fenerbahçe de Kadıköy'de HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ederken, karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de boy gösterdiği son 11 sezonda çıktığı ilk iç saha maçında hiç mağlubiyet yaşamadı. Öte yandan mavi beyazlılar Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 lig maçınınsa yalnızca birinde sahadan 3 puanla ayrılabildi.

İki takım da ligin ilk haftasında 3 puanla tanışamadı. Kasımpaşa geçtiğimiz sezonun son bölümünde yakaladığı çıkışı bu sezona da yansıtmanın peşinde, Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü ve yenilenen kadrosu ile şampiyonluk yarışına ilk haftalardan ağırlığını koymak istiyor.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zacj, Lincoln, King, Valencia.