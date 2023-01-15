Kasımpaşa evinde puan kaybetti

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Ancak dakikalar ilerledikçe Kasımpaşa baskıyı artırdı ve 30. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitmesine kısa süre kala ev sahibi ekipte Haris Hajradinovic'in attığı harika gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İkinci yarıya istekli başlayan Fatih Karagümrük, 51'de eşitliği Ibrahim Dresevic'in golüyle eşitliği yakaladı.

Karagümrük 61. dakikada sol kanattan Fabio Borini'yle üstünlüğü ele geçirdi: 2-1.

Karşılaşmanın son bölümü Fatih Karagümrük'ün üstün oyunuyla geçerken Kasımpaşa, beraberlik golünü uzatma dakikalarında Stephane Bahoken'la buldu. Maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Kasımpaşa puanını 19'a, Fatih Karagümrük de 21'e yükseltti.