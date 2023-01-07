Kasımpaşa'dan hakeme tepki

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Kasımpaşa'da ise ilk golden sonra Zorbay Küçük'e itiraz vardı.

26. dakika oynanırken Kasımpaşa'da Daniel Graovac ve Florent Hadergjonaj'ın sakatlıkları sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

Bu dakikalarda Salih Uçan'ın savunma arkasına gönderdiği pası ceza alanında kontrol eden Cenk, topu ağlara göndermeyi başardı. Kasımpaşalı oyuncular ise golden sonra Zorbay Küçük'e giderek sahada eksik olduklarını belirterek itirazlarda bulundu.

Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Selçuk İnan da kenarda değişikliğe izin verilmemesi nedeniyle itirazlarda bulunurken sarı kart gördü.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de devre arasında maçı yorumlarken Kasımpaşa'nın itirazına vurgu yaptı ve "Kasımpaşa sahada 9 kişiyken Beşiktaş'tan gol yedi. 4. hakemin, 'Hocam başlama' demesi lazımdı hakeme. Hakemler dikkatli olmalı. Haksız rekabet oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk