Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Sistematik olarak yapılan hakem hatalarından sadece Kasımpaşa Kulübü değil, tüm kulüpler şikayet eder hale gelmiştir. Süper Lig hakemlik müessesine karşı güven duygusu kalmamıştır. Adaletsiz yönetimden her takım neredeyse her maç sonrasında şikayet etmektedir. Hiçbir takımın kayrılmadan-kollanmadan cezalandırılmadan adil ve eşit şartlar altında geçmesini dilediğimiz bir sezondan yanayız." ifadeleri kullanıldı.

"Bir süredir takımımıza karşı yapılan hatalar ve takınılan tutum son olarak Hatayspor maçında da kendini göstermiştir." denilen açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Hatayspor müsabakasında, Fode Koita’ya yapılan, taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından net bir penaltı olduğu görülen pozisyona dahi gerek hakemin, gerekse VAR hakemlerinin müdahale etmemesi kötü niyetlerinin en net göstergelerinden bir tanesi olmuştur. Bir ikincisi ise 90+7'de yediğimiz gol öncesinde olmayan bir faulün üretilmesi artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu durumu çözecek tek yetkili kurum Türkiye Futbol Federasyonudur. Çözüm için ne yapılacaksa daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçilmelidir. Bu çarpık düzenin değişmesi için hiç zaman kaybedilmemelidir. Zira tüm kulüplerin güven ve adalet duygularının bu denli zedelenmesi, Türk futbolunu karanlık bir yola itmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonunun bu gidişata 'DUR' dememesi halinde farklı aksiyonları gündeme alacağımızın bilinmesini isteriz."