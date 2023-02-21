Kasımpaşa'dan açıklama

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, resmi internet sitesinden bir bilgilendirme mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Kasımpaşa Spor Kulübümüzün adı kullanılarak sahte hesaplar üzerinden güncel, siyasi konular içerisine çekilmek istenmektedir.

Konuyla ilgili hukuki süreç kulübümüz tarafından takip edilmektedir.

Kasımpaşa Spor Kulübünün tek amacı Türk sporuna hizmet etmektir.

Kamuoyuna duyurulur."