Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi
Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik sorumlu Şenol Can ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Spor 17.08.2022, 15:44
Kasımpaşa, yeni sezonun 2. haftasında teknik direktörlük değişikliğine gitti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında takımın başına geçen Sami Uğurlu ile 2022-2023 sezonuna başlayan Kasımpaşa’da alınan 2 mağlubiyetin ardından Uğurlu ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar 2020-2021 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir” ifadelerine yer verilirken, 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı.
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