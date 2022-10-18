banner38

Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 3. Lig temsilcisi Yeni Mersin İdman Yurdu'nu uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Geriden gelerek maçı kazanan Kasımpaşa bir üst tura yükseldi. Kasımpaşa-Yeni Mersin İdman Yurdu maçının özetini ve atılan gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Spor 18.10.2022, 16:06
Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçları başladı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 3. Lig temsilcilerinden Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Mücadeleyi Kasımpaşa geriden gelerek 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Süper Lig ekibine turu getiren golleri 80. dakikada Ali Sühan Demirel ve 113. dakikada Mickael Tırpan kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 30. dakikada Erdem Onur Beytaş attı. Ayrıca Yeni Mersin İdman Yurdu, bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdman Yurdu maç özeti

2. dakikada gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağdan Erdem’in ceza sahasına gönderdiği ortada ters kanattan bindiren Abdurrahman’ın şutunda savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Muğdat ceza sahası önündeki Erdem’i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından topu düzeltip düzgün bir vuruş yaprak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eyyseric geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

70. dakikada Aytaç Kara’nın Christofer Gürkan’a yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Akdeniz ekibinde Aslan Gök kullandı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.

80. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Savunmanın çıkarmak istediği top Ali Sühan’ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı. 1-1

113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric’i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan’a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23