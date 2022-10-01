Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK

14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.

45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Bahoken, ceza sahasına girer girmez şutunu çekerken, kaleci Günay ayaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortaladığı topa Pekhart kale önünde kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Gaziantep FK'nin hücuma çıkarken kaptırdığı topla pozisyona giren Tirpan'ın ceza sahası önünden şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.