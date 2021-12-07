Kartal prestij için sahaya çıkıyor
Şampiyonlar Ligi’nde grubunda puanı bulunmayan Beşiktaş, bugün son maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşacak. İlk puanlarını almak istediklerini belirten Yalçın, “Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz” dedi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde bugün Almanya’da Borussia Dortmund’a konuk olacak. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlılar, bugünkü maçta ilk puanlarını almaya çalışacak.
Beşiktaş’ta N’Koudou’nun yanı sıra Mert Günok, Gökhan Töre, Teixeira ve Güven Yalçın sakatlıkları nedeniyle, Pijanic de geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yalçın: Devler Ligi tecrübe oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugünkü maç öncesi yaptığı açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçların futbolcuların psikolojisini etkilediğini belirterek, “Bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk. Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz” diye konuştu.
STAT: Signal Iduna Park
HAKEM: François Letexier (Fransa)
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
B.DORTMUND: Kobel, Hummels, Akanji, Emre Can, Meunier, Dahoud, Reus, Guerreiro, Brandt, Bellingham, Haaland
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
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