Kartal prestij için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde bugün Almanya’da Borussia Dortmund’a konuk olacak. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlılar, bugünkü maçta ilk puanlarını almaya çalışacak.

Beşiktaş’ta N’Koudou’nun yanı sıra Mert Günok, Gökhan Töre, Teixeira ve Güven Yalçın sakatlıkları nedeniyle, Pijanic de geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yalçın: Devler Ligi tecrübe oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugünkü maç öncesi yaptığı açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçların futbolcuların psikolojisini etkilediğini belirterek, “Bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk. Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz” diye konuştu.

STAT: Signal Iduna Park

HAKEM: François Letexier (Fransa)

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

B.DORTMUND: Kobel, Hummels, Akanji, Emre Can, Meunier, Dahoud, Reus, Guerreiro, Brandt, Bellingham, Haaland

TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın