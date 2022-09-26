Kartal'ın derbi kozu kanatlar
Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe derbisinde, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, rakibin takım halinde öne çıkmasından faydalanıp kanatları devreye sokmanın planlarını yapıyor.
Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael, rakibini ileride yakalayarak oyuncuların arkaya sarkmasını istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hücum futbolu oynatarak savunmayı önde kuruyor. Bu da rakiplerin zaman zaman kaleci Altay ile karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Fenerbahçe’nin zafiyetinin arkaya atılan toplar olduğunu düşünen Ismael, Nkoudou, Muleka, Redmond ve Ghezzal’la bu planı konuşuyor.
Nkoudou’nun süratli futbolu, kendisini öne çıkartıyor.
Ghezzal bekleniyor
Siyah-beyazlı takımda ligin 2. haftasında Alanyaspor deplasmanında sakatlanan Ghezzal henüz takıma dönemezken, ilk 11’de oynaması durumunda daha aktif bir oyun sergilenecek. Cezayirli yıldızı Weghorst’a yakın oynatacak Ismael, bu isimlerin uyumundan faydalanacak. Ghezzal’ın hafta içinde idmanlara başlaması bekleniyor.
Dele Alli’nin durumu da planı etkileyecek. Geçtiğimiz günlerde elinden ameliyat olan Redmond’un da eline yapılacak özel bandajla derbide sahada olabileceği gelen haberler arasında.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1