Kartal'dan transfer harekatı! 23'lük golcü yolda...
Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer hareketliliği erken başladı. Bu sezonda şampiyonnluk kupasını müzesine götürmek isteyen Siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kara Kartal TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ümraniyespor'un 23 yaşındaki golcüsü Idrisa Camara'yı yakın takipte. İşte detaylar...
Spor 03.11.2021, 12:09 03.11.2021, 12:13
Beşiktaş, TFF 1. Lig'de son dönemde ortaya koyduğu performansla, Ümraniyespor'un ön plana çıkan oyuncusu olan 23 yaşındaki forvet İdrisa Camara'yı gündemine aldı. Geçen sezon Hasic bu sezon ise Kartal Yılmaz'ı kiralık olarak verdiği Ümraniyespor'la ilişkileri iyi olan siyah beyazlı yönetim, futbolcunun transfer koşullarını öğrendi.
Tuzlaspor galibiyetinde, bir gol ve asistle belirleyici olan Senegalli oyuncu bu sezon 11 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 3 de asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı.
Fatih Karagümrük'ün dışında Antalyaspor ve Alanyaspor izleme ekipleri, Camara'yı yakından takip ediyor.
Kaynak: Fotomaç
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|11
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|12
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|11
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|11
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|11
|4
|Takımlar
|O
|P
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|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
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|11
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|11
|22
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|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
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|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
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|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
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|20
|7. Osasuna
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|19
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|18
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|12
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|11
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|10
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|10
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|9
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|6
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