Kartal'dan transfer harekatı! 23'lük golcü yolda...

Beşiktaş, TFF 1. Lig'de son dönemde ortaya koyduğu performansla, Ümraniyespor'un ön plana çıkan oyuncusu olan 23 yaşındaki forvet İdrisa Camara'yı gündemine aldı. Geçen sezon Hasic bu sezon ise Kartal Yılmaz'ı kiralık olarak verdiği Ümraniyespor'la ilişkileri iyi olan siyah beyazlı yönetim, futbolcunun transfer koşullarını öğrendi.

Tuzlaspor galibiyetinde, bir gol ve asistle belirleyici olan Senegalli oyuncu bu sezon 11 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 3 de asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı.

Fatih Karagümrük'ün dışında Antalyaspor ve Alanyaspor izleme ekipleri, Camara'yı yakından takip ediyor.

Kaynak: Fotomaç