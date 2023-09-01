Kartal adını gruplara yazmayı başardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Aboubakar attı.

Bu sonucun ardından ilk maçı da 3-2 kazanan Beşiktaş toplamda 4-2'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı. Dinamo Kiev ise Avrupa kupalarına veda etti.

Avrupa'da fire vermedi

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi'yi 3-1 ve 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev'i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 52. dakikada attığı golle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini kaydettiği Avrupa arenasını yine boş geçmedi.

Maçı tek golünü atan Aboubakar, sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana karşısında kaydetmişti. Neftçi ile oynanan üçüncü tur maçlarında da birer gol atan Kamerunlu oyuncu, Dinamo Kiev maçlarında birer gol kaydederek bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.

Ligde henüz golü bulunmayan siyah-beyazlı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan sezonun ilk maçında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

Beşiktaş formasıyla Avrupa'da 11. golünü atan Aboubakar, 1 gol daha atması halinde 12'şer golle Beşiktaş'ın Avrupa'da en golcü yabancı oyuncuları olan Bobo ve Ricardo Quaresma'yı yakalayacak.

Aboubakar'dan Lucescu'ya tepkili gol sevinci

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, 52. dakikada attığı golün ardından sevincini Dinamo Kiev yedek kulübesinin önünde yaşadı.

Bükreş'te oynanan ilk maçın ardından "Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık." şeklinde açıklama yapan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun önüne Omar Colley'le giderek sevinen Kamerunlu oyuncu, yan ve dördüncü hakemlerin araya girmesine rağmen sevincine devam edince sarı kart gördü.

Lucescu daha sonra AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadelerinin tamamen yanlış anlaşıldığını, bunu Beşiktaş'ı yüceltmek için söylediğini açıklamıştı.

Güneş, Dinamo Kiev'i İstanbul'da bu kez yendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2015-2016 sezonunun ardından bir kez daha İstanbul'da ağırladığı Dinamo Kiev'i bu kez eli boş gönderdi.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Ukrayna temsilcisini Beşiktaş Park'ta ağırlayan Güneş rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Kiev'de oynanan maçta ise rakibine 6-0 yenilmişti.

Beşiktaş: 1 - Dinamo Kiev: 0

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 76 Zaynutdinov), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 81 Cenk Tosun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk (Dk. 89 Benito), Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk (Dk. 85 Brazhko), Shaparenko (Dk. 76 Andriyevskiy), Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy, Vanat

Gol: Dk. 52 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Shaparenko, Dk. 39 Sydorchuk, Dk. 48 Popov (Dinamo Kiev), Dk. 33 Onur Bulut, Dk. 34 Colley, Dk. 53 Aboubakar, Dk. 58 Rosier, Dk. 72 Muleka, Dk. 82 Salih Uçan (Beşiktaş)