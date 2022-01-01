Karagümrük'te ayrılık
Karagümrük, Kayserispor'la 2,5 yıllığına anlaşan Andrea Bertolacci'ye veda etti.
Spor 01.01.2022, 00:19
Fatih Karagümrük, Kayserispor'a transfer olan Andrea Bertolacci'ye veda etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan vedada, "Kulübümüze değerli hizmetlerde bulunan Andrea Bertolacci’ye teşekkür eder, yeni kulübü Kayserispor’da başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
28 Aralık'ta Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada Bertolacci ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.
Kaynak: NTVSPOR
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