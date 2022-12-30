Karagümrük'te ayrılık

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, 6 lig maçında forma giydi.