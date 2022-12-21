Karagümrük sürprize izin vermedi: 3-0
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'u 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Spor 21.12.2022, 19:03
Karşılaşmanın 6. dakikasında maçın dördüncü hakemi Cansu Tiryaki'ye sağlık sorunu yaşaması nedeniyle sağlık ekiplerince müdahale edildi.
VavaCars Fatih Karagümrük yedek kulübesinde yapılan bu müdahale nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Yaklaşık 8 dakika süren müdahaleden sonra ayağa kalkan ve iyi olduğu gözlenen Cansu Tiryaki, karşılaşmaya devam edemedi.
Yeniden başlayan mücadelede, maçı seyreden bölgesel lig hakemlerinden Hatem Yarar, Türkiye Futbol Federasyonu onayıyla karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yaptı.
Goller: Dk. 14 Kouassi, Dk. 71 Colley, Dk. 84 Kazım Kazım (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kaynak: AA
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