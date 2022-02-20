Karagümrük, Sivasspor'u puansız gönderdi: 1-0
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, rakibi Demir Grup Sivasspor'u penaltı golüyle 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı.
2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünde yaptığı sert vuruştu, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışında yerden çektiği şutta, kaleci Muammer Yıldırım yatarak topa sahip oldu.
26. dakikada Gradel'in soldan yerden yaptığı ortada, penaltı noktasında Pedro Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan yaptığı ortada, arka direkte topu kontrol eden Fajr'ın vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada sağdan gelişen VavaCars Fatih Karagümrük Borini'nin şutunda, top ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin eline çarptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.
68. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Fatih Karagümrüklü taraftarlardan Viviano'ya destek
Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta soğuktan titrediği anlarla gündemde yer alan kaleci Emiliano Viviano'ya destek verdi.
Tribünde üstlerini çıkaran kırmızı-siyahlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla İtalyan kaleciye desteklerini dile getirdi.
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