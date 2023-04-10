Karagümrük seriyi daha fazla koruyamadı

Süper Lig'in 28. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Miha Zajc ve Attila Szalai'nin kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Karagümrüklü Ebrima Colley maçın 24. dakikasında ceza sahasından şutunu çekti ama Altay Bayındır topu sektirdi. Geriden gelen Magomed Ozdoev topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında ceza sahası dışında önüne düşen topa gelişine vuran Zajc, kaleciyi çaresiz bıraktı. Dışarıya çıkacak gibi gözüken topun içeri düşmesi ağızları açık bıraktı.

Son Dakika: Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti

Konuk ekip Fenerbahçe'de Attila Szalai, Arda Güler'in kullandığı kornere iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle derin bir nefes aldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti

Ligde 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün bu serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle son bulmuş oldu.