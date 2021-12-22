Karagümrük-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisi sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmıştı. Sarı-lacivertli takımı bu maçta geçici olarak Zeki Murat Göle idare ediyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia