Karagümrük'e bir İtalyan daha
VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Spor 05.07.2022, 01:48
Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.
Roma altyapısından yetişen Ricci, geçen sezonu İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Frosinone'de tamamladı.
İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terletti.
Kaynak: AA
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