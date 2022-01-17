Karagümrük, Biraschi ile imzaları attı
Süper Lig'de 30 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük İtalyan ekibi Genoa forması giyen Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıladı.
Spor 17.01.2022, 15:04
VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şöyle:
"Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz"
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