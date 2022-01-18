Karagümrük-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük (4-2-3-1): Viviano | Salih, Burak, Balkovec, Caner | Bistrovic, Adnan | Emre, Jimmy, Karamoh | Borini

Beşiktaş (4-1-4-1): Ersin | Rosier, Necip, Vida, Rıdvan | Josef | Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin | Batshuayi

Kaynak: BeinSports