Karagümrük, Ankara'dan mutlu dönüyor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Maçın 12. dakikasında, Mujakic'in ceza yayının solundan uzak köşeye çektiği şutta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen, kornere tokatladı.

15. dakikada konuk takım atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ozdoev'in şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Kaleci Batuhan Ahmet Şen'in ceza sahasında Beridze'yi düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen Arda Kardeşler, 2 dakikalık bir incelemeden sonra kararını değiştirmedi ve penaltı kararını yineledi.

31. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını kullanamadı.

36. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Münir Levent Mercan'ın şutunda, top sol direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük kontrataktan bulduğu golle öne geçti. Hızlı gelişen hücumda MKE Ankaragücü savunmasını az adamla yakalayan konuk takımda Ozdoev'in uzun pasıyla Shukurov, ceza sahasının sağında topla buluştu. Shukurov'un kale sahasına indirdiği topa müsait durumda vuran Diagne, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

VavaCars Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

63. dakikada Mujakic'in ceza sahasında Colley'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Borini'nin kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen sol direk dibinden ağlara gitti: 0-2.

82. dakikada Sowe'un ceza yayından çektiği sert şutta kaleci Batuhan Ahmet Şen, son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan istifa etti

VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildikleri maçtan sonra istifa eden Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımla 5 aylık sürede ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

Göreve 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla başlayan Ömer Erdoğan, Süper Lig'de takımıyla 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alarak 21 puan topladı.

Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek takımını çeyrek finale çıkarmıştı.

Fatih Karagümrük maçlarından sonra ikinci istifa

MKE Ankaragücü'nün nu sezon çalıştıran iki teknik adam da VavaCars Fatih Karagümrük maçlarından sonra istifa etti.

Sarı-lacivertlilerde sezona başlayan Mustafa Dalcı, VavacarsFatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçtan sonra istifasını açıklamıştı.

Ömer Erdoğan da bir VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra istifasını verdi.