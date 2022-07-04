KAP bildirimi geldi: Mısırlı oyuncu yeniden Süper Lig'de
Daha önce Kasımpaşa ve Başakşehir forması da giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 04.07.2022, 16:49
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Trezeguet'yle 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 550 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
Trezeguet, geride kalan sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir formasını giymişti.
Kaynak: AA
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