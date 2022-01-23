Kalecisiz oynayacaklar
Pazartesi günü son 16 turu maçında ev sahibi Kamerun ile karşı karşıya gelecek olan Komorlar Kovid-19'a karşı verdiği savaşı kaybetti. Takımda 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken kadroda kaleye geçecek kaleci kalmadı.
Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan ülkelerden Komorlar, üst üste gelen sakatlıklar ve COVID-19'a yakalanan oyuncular sebebi ile kadro kurmakta zorlanıyor.
Pazartesi günü son 16 turu maçında ev sahibi Kamerun ile karşılaşacak olan ekipte 12 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlar arasında teknik direktör Amir Abdou da bulunurken, rotasyondaki iki kaleci Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada da virüse yakalanlar arasında.
Takımın birinci kalecisi Salim Ben Boina da Gana maçında Andre Ayew'in sert müdahalesi sonrasında geçirdiği sakatlığı sebebi ile sahalardan uzakken, COVID-19 vakaları sonrasında takımda sağlam kaleci kalmadı.
Turnuva kuralları gereği kaleci olsun ya da olmasın 11 uygun futbolcusu olan takım maçlara çıkmak zorunda. Buna göre eğer pazartesi günü maç oynanırsa, Komorlar'ın kalesini bir başka futbolcu korumak zorunda kalacak.
Kaynak: NTVSPOR
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