Kaleci Altay'a New Castle kancası

Premier Lig'de Manchester City gibi Arap sermayesine giren Newcastle United, kısa süre içinde takımın başında Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı getirmenin planlarını yapıyor. Devre arası transfer döneminde sükseli imzalar attırmayı planlayan Newcastle United, Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu!

ARAP SERMAYESİNİN HEDEFİNDEKİ TÜRK! FENERBAHÇE...

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Altay Bayındır, milli takıma da yükseldİ. Ocak ayını bekleyen Newcastle United'ın hedefinde Altay var.

Inter ve Ajax gibi takımların transfer hedefindeki Altay için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Newcastle United'ı Avrupa'nın dev kulüplerinden biri haline getirmeyi planlayan Prens Selman çalışmalara başladı.

ALTAY BAYINDIR İÇİN OCAK'TA FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAKLAR!

Newcastle United'ın transfere büyük bir bütçe ayırması bekleniyor. Ocak'ta 60 milyon € transfer bütçesi olacak Newcastle United, asıl bombayı yaz sezonunda patlatacak.

Haber Global'in haberine göre Arap sermayesi sezon sonunda Altay Bayındır için ciddi bir teklif hazırlığı yapıyor.

Newcastle United, ilk 8 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. İngiliz kaleci Woodman, Slovak Dubravka ile yola devam eden Newcastle United, Altay Bayındır'ı transfer ederse milli oyuncu İngiliz ekibinin birinci kalecisi olacak.

Munir ve Uğurcan Çakır ile birlikte Süper Lig'in en az gol yiyen üç kalecisinden biri olan Altay Bayındır da yurt dışında forma giymek istiyor.

Fenerbahçe ile şampiyon olup Avrupa'ya transfer olma isteğini her fırsatta dile getiren Altay için Newcastle United'ın ne kadar bonservis teklifi yapacağı henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında çıkan iddialarda, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın, Altay için Fenerbahçe ile temasa geçeceği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON € İSTİYOR!

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Genç eldiven Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Kaynak: Sabah