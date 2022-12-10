Kale direği üzerine devrilen Yiğit Demirel'den acı haber geldi
Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Spor 10.12.2022, 16:19
Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Yiğit Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.
Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit’imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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