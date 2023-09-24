Kadın Voleybol Milli Takımı dünya kupasını aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.
Spor 24.09.2023, 13:16 24.09.2023, 14:58
2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Elemelerde B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Milliler, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım oldu. Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan milli takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.
2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım, 2023 sezonunu 3 kupayla noktaladı.
Üst üste 22. galibiyetine imza atan ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.
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|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
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|5
|7
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|4
|7
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|6
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|6
|6
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|6
|6
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|6
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|1. Eyüpspor
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|6
|12
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|8
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|5
|6
|12. Boluspor
|6
|6
|13. Sakaryaspor
|6
|5
|14. Giresunspor
|6
|4
|15. Adanaspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Tottenham
|6
|14
|3. Liverpool
|6
|14
|4. Arsenal
|6
|14
|5. Brighton
|6
|13
|6. West Ham United
|6
|11
|7. Aston Villa
|6
|10
|8. M. United
|6
|9
|9. Crystal Palace
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Nottingham Forest
|6
|7
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|6
|15. Bournemouth
|6
|4
|16. Everton
|6
|4
|17. Wolves
|6
|4
|18. Sheffield United
|5
|1
|19. Luton Town
|5
|1
|20. Burnley
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|5
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Valencia
|6
|10
|6. Getafe
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|5
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|7
|9. Osasuna
|6
|7
|10. Cadiz
|5
|7
|11. Real Betis
|5
|7
|12. Real Sociedad
|6
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Mallorca
|6
|5
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Celta Vigo
|6
|4
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|6
|2