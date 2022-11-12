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Kadıköy'de şok: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.

Spor 12.11.2022, 19:36
Kadıköy'de şok: 1-2

1. dakikada Valencia, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında kale alanı önünde bekleyen Pedro'ya bıraktı. Pedro bir adım uzağında kalan meşin yuvarlağa dokunamadı.

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada bu kez konuk ekip etkili bir atak geliştirdi. Sainz'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Serginho'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay Bayındır topu kornere gönderdi.

18. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar topu süren Ferdi Kadıoğlu, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada konuk ekibin eşitliği sağlayan golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Serdar Aziz topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası sol çaprazında Sainz, önünde bulduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-1

83. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Serdar Aziz'in ceza sahası önünde arkasına döndüğü sırada dengesini kaybetmesiyle topu alan Sainz, kaleciyi de çalımlayarak sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye ikinci kez gönderdi: 1-2

84. dakikada Emre Mor'un sağ çaprazdan getirdiği topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Bitexen Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Fenerbahçe ligde 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada penaltı kazandı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla ceza sahasına hareketlenen Ferdi, Arias'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için 19. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

Golün ardından oyun orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, 13. dakikada sarı kart gören Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka pozisyon olmayınca soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında zaman zaman etkili gelen Bitexen Giresunspor, 72. dakikada Eguskiza'nın golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından Fenerbahçe rakip yarı sahada daha sık görülse de 83. dakikada Serdar Aziz'in hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eguskiza kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Kalan bölümde Fenerbahçe beraberlik golünü bulamadı ve müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Giresunspor karşılaşması öncesinde ligde tek mağlubiyetini yine 10 kişi kaldığı müsabakada Konyaspor'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, 9 maç aranın ardından 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına 29 puanla lider olarak girdi.

İki maç üst üste 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, ligde iki maç üst üste erken dakikalarda santrforlarının atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Ligde geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin çift sarı kartla oyundan atılmasıyla müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de Giresuspor karşısında da Joao Pedro, aynı şekilde 40. dakikada takımını eksik bıraktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.

Valencia, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 19. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da 13'e yükseltti.

Serdar Aziz'in hataları pahalıya patladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Giresunspor karşısında gole neden olan hatalara imza attı.

Sakatlığının ardından forma giymeye başladıktan sonra çok etkili bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki oyuncu, ilk golde meşin yuvarlağı rakibinin önüne indirirken, ikinci golde de ayağındaki topu kaptırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, hatalarına rağmen Serdar'a alkışlarla karşılık verdi.

Altay, alkış aldı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, taraftarlarının beğenisini topladı.

Sezon içinde gösterdiği performansla zaman zaman olumsuz eleştiriler alan genç eldiven, son haftalarda performans artırdı.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında önemli birkaç kurtarışa imza atan 24 yaşındaki kaleci, Giresunspor müsabakasında da performansıyla göz doldurdu.

Altay, özellikle maçın 16. dakikasında karşı karşıya durumda maç 0-0'ken Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Giresunspor #Süper Lig
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