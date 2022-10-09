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Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor 09.10.2022, 19:06
Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük XI: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

Fenerbahçe XI: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia

#fenerbahçe #Karagümrük #Süper Lig
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